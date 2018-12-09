控員工偷吃冰淇淋 餐廳老闆娘卻被這條內規打臉

2018-12-09 16:39

〔記者溫于德／台北報導〕林婦在新北市某餐廳工作，卻遭楊姓老闆指控，擅自竊取冰箱冰淇淋食用，挨告竊盜。但台北地院審理後發現，餐廳員工守則已載明：「請自行輪流抽空煮食午晚餐在店內用膳，高檔食材炸蝦鱈魚起司等勿用」等語，楊女顯然已同意員工自行取用食材用餐，且本案冰淇淋僅10元，因此認定林婦未違反員工守則並竊盜，日前判決無罪，可上訴。

前年11月13日晚間8時50分是餐廳員工下班之際，林婦被控未經同意擅拿冰淇淋1個並食用完畢後，事後被依竊盜罪起訴。

林女在院方審理時雖承認有吃冰淇淋，但否認「偷吃」喊冤表示，餐廳並未規定員工不能吃冰，員工守則上同樣未規定，況且，大家都有吃；律師則說，冰淇淋僅價值10元，並非員工守則中所謂高檔食材，縱然認定林主觀上有竊盜行為，但冰淇淋價值低微，並無實質上違法性，法院應為無罪諭知。

法官另審閱楊女在偵查中所述得知，楊雖自稱未同意員工吃冰淇淋，但員工守則已載明：「請自行輪流抽空煮食午晚餐在店內用膳，高檔食材炸蝦鱈魚起司等勿用」等語，顯然容許員工自行取用食材用餐；且楊後來在院方出庭時雖再度表示，「有告知員工不可用店內冰淇淋」，但經追問何時告知後？卻又改口「這個沒講」。

至於楊女也於偵查時質疑，若同意員工吃冰淇淋，為何林女要用衣服遮住拿冰淇淋的左手？法官勘查現場監視器畫面後認為，無法排除林的衣物無處可放，加上右手已拿東西，才會放置於左手，順勢蓋住冰淇淋，純粹是因緣湊巧。

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