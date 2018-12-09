少年無照闖國道釀2死 17歲小媽媽痛失3歲女哭斷腸

撞擊力道大，自小客車車輛嚴重毀損。（記者鄭名翔攝）

2018-12-09 11:19

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕今清晨4點多中山高速公路北上138公里苗栗銅鑼段發生死亡車禍，小客車22歲李姓少年僅持有學習駕照，違規開上國道因變換車道不當，釀成2死6輕重傷慘劇。其中3歲向姓女童噴飛車外當場死亡，年僅17歲的向姓小媽媽到院看到女兒屍體悲慟欲絕，令人鼻酸。

李姓少年與一群少年及帶著女童的向姓少女共11人，昨晚到台中吃牛排，飯後眾人分成兩車返回苗栗，由於當時女童已經睡著，遂由17歲陳男抱著坐在駕駛座後方，一車6人由李男駕駛白色自小客車載回，向姓少女則與其他友人搭乘另台車輛先行。

事發當時，小客車上乘客皆未繫安全帶，撞擊力道大，副駕駛座的16歲江男直接彈飛到車道，頭顱破裂當場死亡，女童則衝破車窗摔至護欄草叢重傷不治。

同行少年均表示不知李姓少年無照駕駛，稱平常一夥人常一起開車出遊，都是李男負責開車。而向姓少女3年前未婚產下女童，後與家人共同撫養，平常與友人出遊時皆會帶著女童同行。

向姓少女目前就讀夜校，平日在飲料店打工，對女童疼愛有加，臉書上可見到多張母女親密合照，向女到醫院後至警局時都不斷哭泣，難以接受可愛的小女兒一夕之間天人永隔。

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