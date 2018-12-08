新莊機車撞左轉轎車 19歲騎士噴飛送醫不治

19歲吳姓男子今天下午騎機行經新北市新莊思源、頭前路口時，與準備左轉的轎車發生擦撞，送醫不治。（記者王宣晴翻攝）

2018-12-08 21:39

〔記者王宣晴／新北報導〕19歲吳姓男子今天下午騎車行經新北市新莊思源、頭前路口時，與準備左轉的小客車發生擦撞，撞擊力道猛烈，吳男的機車近乎全毀，吳男頭部遭到重擊，當場失去生命跡象，送醫急救後宣告不治，而小客車窗玻璃碎裂，吳姓駕駛的妻子被割傷。確切肇事原因仍待調查釐清，吳姓駕駛訊後將依過失致死罪嫌送辦。

警方調查，今天下午4點左右，60歲吳姓小客車駕駛載著妻女行駛在思源路往板橋方向，經過頭前路口時，疑未依號誌左轉，騎車直行的吳男直接撞上轎車右車身，撞擊力道猛烈，機車車頭全毀，吳男噴飛，頭部遭到重創，當場失去生命跡象，送醫後不治身亡。

而轎車副駕駛座車門凹陷，車窗破裂，導致坐在副駕駛座的蘇姓妻子被玻璃割傷，所幸包紮後暫無生命危險。警方調查，雙方都無酒駕，訊後將依過失致死罪嫌將吳姓駕駛送辦，持續釐清車禍原因。

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