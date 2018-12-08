罵人「臭東西」 男子被控公然侮辱

2018-12-08 10:02

〔記者吳政峰／台北報導〕「臭東西」是坊間常聽到的俏皮話，但若基於氣憤脫口而出，恐觸公然侮辱罪！

台北市一名溫姓男子今年初被一名婦人用雨傘戳中，一氣之下說出「妳這個臭東西」抱怨，沒想到吃上官司，士林地院認為「臭」與「東西」兩個詞都有貶抑的意味，合在一起屬於「侮辱」無誤，判他罰金3000元，可上訴。

溫男今年1月30日途經北市一棟大樓門口，與剛好要出門的婦人交會，婦人撐傘時不慎戳到他，還念了幾句，兩人因而發生口角，溫男無奈說出「妳這個臭東西」，婦人誤聽成「臭雞掰」，堅持提告。

溫男辯解，是婦人戳人又罵人，他才會這麼抱怨，僅說過「臭東西」，絕對沒有口出「臭機掰」，也沒有侮辱她的真實惡意。

法官調閱監視器與筆錄，確認溫男應說「臭東西」，但法官認為，「臭」有輕蔑與貶抑的意涵，「東西」如果用來指人，則有否定他人人格價值的意味，這兩個詞合起來，是對整體人格評價的謾罵，確實為侮辱。

法官根據前後情境判斷，溫男罵「臭東西」時，不是在具體評價婦人撐傘戳人的行為，而是吵架時在公共場合的抽象謾罵，符合公然侮辱罪的要件。

法官指出，溫男被雨傘戳中，難免會有情緒反應，屬於人之常情，但兩人至今尚未和解，考量溫男無前科，判罰金3000元，可以3日易服勞役折抵。

至於溫男曾口出「妳這個查某」，法官認為這是用台語說出婦人的性別，難認對人格有貶抑或汙衊，此部分不涉公然侮辱。

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