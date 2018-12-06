勾結黃牛詐保7千萬 台大骨科名醫洪立維判刑2年半

2018-12-06 13:30

〔記者張文川／台北報導〕台大醫院知名骨科醫師洪立維，被控勾結勞保黃牛母子檔張馨方、李岳峰，詐領勞保保險費，7年前起共開立300份不實的失能診斷證明書、障礙鑑定表等，詐騙勞保局核付7040萬元保險給付；台北地院今依詐欺、偽造文書罪等罪，將洪立維判刑2年半、張馨方3年半、李岳峰2年10月，並追徵沒收不法所得共1532萬元。可上訴。

洪立維是台大醫院骨科部主治醫師，畢業於台北醫學大學醫學系，專長是骨質疏鬆症、五十肩、關節鏡微創手術。

法官在判決中痛批洪立維身為醫療人員，未本於專業嚴守法律分際、秉持公正審查的精神，同意黃牛母子檔開立不實診斷書與鑑定表，並朋分佣金，嚴重破壞勞農保、障礙保險補助制度，虛耗醫療資源，雖然他犯後認罪，但其犯行客觀上未達可憫恕的條件，不予減刑，重判2年半；張母子也認罪還請求緩刑，法官也不同意，仍予重判。

判決指出，勞保黃牛母子檔張馨方、李岳峰，於2011年起在中南部招攬年邁民眾，宣稱可帶他們就醫，只要拿到失能診斷證明書，即可請領失能津貼，勞保約可領40多萬元、健保可領數萬元至20多萬元，核發失能津貼後，黃牛母子從中抽取25%佣金。

勞保局根據失能津貼給付等資料，發現台大醫師洪立維近7年來，配合張馨方母子開出約300張失能診斷證明書，且其中有病患的症狀被查出與診斷書內容不符，懷疑洪涉詐保，函請廉政署報北檢指揮偵辦。

檢廉發現，母子檔先假扮病患親友陪同看診，再當面向洪立維說明來意，邀約洪配合詐保，洪應允後，每案收取5000元至1萬2000元酬勞，雙方不定期相約在台大醫院附近交付現金。

今年5月3日，檢廉發動搜索、約談行動，3人偵查時都已認罪，洪並繳回150萬元。法官認定洪立維的犯罪所得為212萬、李馨方989萬、李岳峰330萬餘元，今一併宣告沒收。

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