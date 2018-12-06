中火1月3次工安意外 職安署：停工、罰鍰、每週檢查

中火又發生工安意外，職安署除要求停工及罰鍰外，將會每週檢查中火一次。（記者蘇金鳳攝）

2018-12-06 12:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中火力發電廠的廠區昨天下午傳出工安意外，台電中部施工處委外進行空污改善的包商的一名黃姓工人，在進行2號機靜電集塵器廠房作業時，遭到從20公尺高滑落、重達15公斤的靜電集塵器極板砸中，送醫後不治。

對於一個月發生3次工安，雖是台電不同單位，但勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心主任朱金龍表示，除了要求該工區停工外，並處以45萬元罰鍰外，已將中火列為高風險檢查對象，要一週檢查一次，並且要求經濟部及台電公司要加強其所屬各工程的安全檢查。

台電中部施工處委外進行中火二號機組空污改善工程中的靜電集塵器的極板安裝工程，昨天下午採用手動式吊車將極板吊掛到上方，但因吊車的固定構件斷裂，造成重達15公斤的靜電集塵器極板從20公尺高滑落，砸中在下方工作的包商黃姓工人，雖緊急送醫，仍然不治。

中區職業安全衛生中心主任朱金龍表示，事件發生後，馬上派員去調查，認為已違反職安法，已要求該工區停工，並且處以45萬罰鍰，並追究台電及包商的業務過失的責任。

由於台中火力發電廠近一個月多來，發生的了3起工安意外死亡案，日前發生2名工人進行水下作業而溺斃，沒有幾天又發生工人被捲入機器中，昨天又發生重達15公斤的極板砸死工人，顯見台電輕忽工地安全。

朱金龍表示，已將中火列為高風險的來查對象，一週要檢查一次，並且要求經濟部及台電要加強其所屬工程的安全檢查。

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