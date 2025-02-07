9縣市低溫警戒！午後寒流襲台 基隆、宜蘭大雨特報

氣象署發布低溫特報稱，今天下午寒流南下，各地氣溫直降；8日至10日清晨非常寒冷。（資料照）

2025/02/07 06:54

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（7日）降雨主要分布在迎風面的桃園以北及東半部地區，有局部短暫雨，西半部山區及馬祖有零星短暫雨，清晨至上午竹苗地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署並對基隆北海岸及宜蘭地區發布大雨特報，因水氣偏多，今天有局部大雨發生的機率。

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氣溫方面，氣象署預測上半天中部以北及宜、花地區高溫約16至20度，東南部及南部則較為溫暖約22至24度。下午開始寒流影響，預測入夜後中部以北及宜蘭地區低溫將下降到8至10度，南部及花、東11至13度。

氣象署凌晨也發布低溫特報稱，今天下午起各地氣溫下降，8日至10日清晨寒流影響，天氣非常寒冷。今傍晚起台中以北、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意保暖及日夜溫差。

離島氣溫方面，澎湖全天13至16度，金門9至17度，馬祖7至13度。此外，今天至明晨中部以北3000公尺以上高山，還有今天傍晚起至9日，北部2000公尺以上及東北部1500公尺以上高山有局部降雪機率，上山活動的民眾務必注意路況安全。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中午以前高屏局部地區可能達「橘色提醒」等級。

8日至10日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，10日白天起寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大；8日至10日基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

11日輻射冷卻影響，早晚天氣仍冷，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。

12日鋒面接近，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

13日鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，其它地區早晚亦涼；中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 13 ~ 16 14 ~ 18 15 ~ 23 15 ~ 18

今日上午各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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