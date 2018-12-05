婦蠢信健保卡被盜刷錢遭詐 車手衰遇黑吃黑竟想報警

2018-12-05 20:28

［記者黃美珠／竹縣報導］有沒有搞錯！專拐人錢的車手，被同夥黑吃黑掉贓款，不僅大喇喇臨櫃質問銀行行員「可不可以轉回來？」竟然還一度異想天開企圖報警抓對方，發簡訊警告「自己匯過來，不然我請那個弟弟去報案！」

新竹縣竹北警分局昨（4）日下午在台南拘提到21歲張姓、前科累累的車手，偵破54歲黃姓婦人被以「健保卡遭盜刷3萬元」為由拐走197萬的詐騙案。而張男就是涉嫌開車「放鳥」，讓另2名車手下車提款後，再自行飛回「巢穴」的運轉手，涉嫌提款的柳姓、翁姓車手都已經在押，張男則今天被移送法辦。

竹北偵查隊幹員們偵辦發現，黃婦相信健保卡可以被盜刷錢而被拐走積蓄已很扯，但是全案更扯的是，這個拐騙黃婦的集團竟然被黑吃黑後，「被害者」居然企圖想報警，要警方幫他逮人！

警方調查發現，黃婦9月中第1次匯出74萬元進入翁姓車手的帳戶。張一接獲指示就開車載翁、柳2男去提款。但是他們慢了一步，翁男戶內的贓款居然被人以轉帳方式，一口氣轉走了73萬9000元，柳、翁氣不過，直接衝到銀行櫃檯質問行員「怎麼可以醬！」、「可不可以轉回來？」

不知情的行員回答說，因為翁男的帳戶是有轉帳功能的，而錢已經轉出去就不能再轉回來。

張男告訴警方，柳男氣得抓狂放話要報警，還不死心追蹤轉入的帳號，結果發現竟是長期提供柳男人頭帳戶的鄭男，才知道他們被同夥給陰了。

張男說，由於鄭男此後人間蒸發，而柳男面臨「上級老闆」要求賠償前述一半的金額損失，用工作來抵償。因此柳遂用張男手機發簡訊警告鄭，「739000自己匯過來，不然我請那個弟弟去報案」，還嗆「我們的錢你也敢A！？」讓承辦員警啼笑皆非。

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