撫摸職場女後輩胸部 色男：我摸了會變大

2018-12-05 19:15

〔記者陳慰慈／新北報導〕65歲鄭姓男子與女子小婷（化名）在職場上是同業的前後輩關係，小婷因急需用錢向鄭男借10萬元，最後卻領了14萬元，鄭男以小婷涉嫌詐欺為由約她見面，卻在車上對她摸臀還強行舌吻，小婷反抗襲胸，鄭男還稱：「我摸了會變大」，新北地檢署今依強制猥褻罪嫌起訴鄭男。

20多歲的小婷因需10萬元急用，求助鄭男，鄭男拿出提款卡要小婷自己去領，最後發現小婷領了14萬元，便以小婷多領4萬元涉嫌詐欺為由，如不想被告就出來跟他見面，今年2月23日下午3時許，鄭男邀約小婷出來談此事，卻在車上對小婷上下其手，伸手撫摸小婷胸部及臀部，還強摟小婷脖子舌吻，小婷抵抗要求鄭男：「不要摸」，鄭男卻回：「讓我摸一下」、「我摸了會長大」，對小婷哀求置之不理，小婷返家後告知母親報警處理。

檢方開庭時，鄭男辯稱，隔著胸罩摸小婷，並否認伸手進小婷內褲摸臀部，「我把她當女兒，父女間有這樣的行為很正常」，強調未違反小婷意願。

但鄭男當時的猥褻淫行全部小婷錄了音，且事後面對小婷質問時，鄭男坦承犯行向小婷道歉，檢方因此不採信鄭男說詞，今將他起訴。

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