月子餐工廠氣爆12人受傷 調查結果出爐

2018-12-05 16:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市五股區五權二路上的「玉膳坊月子餐」工廠，去年6月發生氣爆意外，造成12人輕重傷送醫，新北地檢署調查認定瓦斯軟管脫落遇熱源引爆氣爆，今依涉犯公共危險罪起訴大台北瓦斯行吳姓工人及李姓負責人。

「玉膳坊頂級月子餐」，標榜三餐現煮即送的「一日三送，新鮮親送」，打造成台灣月子餐第一品牌，主播侯佩岑、陳海茵、藝人賈靜雯、嚴立婷都是玉膳坊的顧客。

起訴指出，大台北瓦斯行是「玉膳坊月子餐」工廠的瓦斯供應者，為增加瓦斯供應量，前年曾委託業者在工廠地下室設置瓦斯鋼瓶室，並更改管線，在集氣管上加裝三通閥，供工廠烹煮食物使用，去年6月17日上午近11時許，大台北瓦斯行吳姓工人前往地下室更換瓦斯鋼瓶後就離去，不到10分鐘，工廠就發生氣爆，造成12人受傷，工廠門框、玻璃也被炸碎，爆炸還波及到鄰近公司，要成該公司廠房屋頂、燈具毀損。

案發後，「玉膳坊月子餐」孟姓負責人與潘姓工廠負責人已與傷者達成和解賠償，並獲檢方不起訴，因此對大台北瓦斯提告。

吳姓工人到案後表示，確認瓦斯軟管裝好才離開，但檢方依火災鑑定報告及監視器畫面認定吳姓工人更換瓦斯不久，瓦斯軟管就脫落，造成瓦斯外洩，遇停放在地下室電動腳踏車電源，引燃氣爆，而大台北瓦斯行李姓負責人也未定期派人前往工廠維護、檢修瓦斯管線及開關，應負疏失之責，今依準失火炸毀建築物以外物品罪嫌起訴2人。

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