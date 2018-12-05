北市警政革新 31警所明年元旦試行「第二副所長」

2018-12-05 17:07

〔記者王冠仁／台北報導〕近年來警界屢屢出現沒人報考所長，或報考人數偏低的窘境，台北市警局為減輕派出所所長與副所長工作壓力，同時因應轄區較為繁雜的派出所工作量，決挑選派出所警力達40人、以及勤務繁重的31處派出所增設「第二副所長」，預定明年元旦試行上路。

此次試行第二副所長的單位主要有兩個考量，第一是派出所警力達40人以上者，若派出所警力30人以上未滿40人者，則由市警局依轄區繁重程度考量是否試行。

像總統府前後方的介壽所與博愛所，人數雖然未滿40人，但為顧及總統府周邊維安，因此試行；萬華分局的漢中所與桂林所，以及中山分局的中山一、中山二派出所，也因轄區環境繁雜，經評估後也推行第二副所長。

此次試行第二副所長的單位以大安分局數量最多，因為大安分局的敦南所、和平所、新生所、瑞安所、安和所，人數都超過40人。

市警局指出，第二副所長人選資格，是由分局長及各派出所所長開會評選，以巡佐以上人員為主，且平時工作表現優秀，處事積極認真者優先。分局決定人選後，送至市警局核定後發布派令；第二副所長比照副所長可領領導加給，且為所長第二職務代理人。

一名派出所所長說，以往所長與副所長必須互相輪值留守，一個月裡面幾乎有一半時間必須「顧廟」，往後第二副所長若上路，則有3個人輪流留守，相信可以減輕不少負擔。不過也有所長認為，警界有不少長官遇到事情都習慣找所長，根本不顧所長是否輪休、外宿，若這種心態沒改變，再多副所長也枉然。

市警局說，本月初已發文到各分局，展開人選提報推薦作業，目前各分局都在進行中，待人事評比作業完成後，明年元旦起就會試行，往後也將視情況與成效來決定是否全面推行。

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