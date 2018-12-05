報導「A健保」前未查證 李晶玉告華視判決出爐

2018-12-05 11:10

〔記者溫于德／台北報導〕名主播兼政論節目主持人李晶玉，不滿華視新聞網夏姓編輯查證前，引用「周刊王」與「壹週刊」內容，報導她因A健保成警方下波約談對象，怒向華視與夏男連帶求償200萬元名譽損失並要求登報道歉。案經台北地院審結，今判決駁回，可上訴。

夏男撰寫內容提到，刑事局查獲一宗「貴婦詐健保案」，指台灣貴婦利用赴美產子機會，請台裔醫師開假證明，返台後再以「緊急」剖腹為由，詐領健保費，除多名高階女主管涉案外，「就連…主播李晶玉等，都已被警方列為第二波調查對象」等語。

今年7月12日開庭時，李晶玉透過律師表示，依實務見解可見，媒體工作者不得將應盡之查證義務卸責於其他媒體，且夏男在刑事偵查時已承認，撰寫新聞前並未查明兩周刊報導內容真偽，基於損害名譽，華視、夏男均需負起賠償責任。

至於最後言詞辯論庭時，李晶玉委任律師則說，是否只要有媒體報導，其他家媒體就可未經查證跟進？事實上，根據國內確定判決指出，媒體不可未經查證即引用報導，且實務判例也說，媒體工作者不將應盡的查證義務委由其他媒體，且華視在這次事件上也未盡監督職責。

不過，華視委任律師抗辯，電視台事後已移除報導，且即便有損害到李晶玉的名譽權，責任也在兩週刊；李的律師見狀回應，周刊王至少在文末有加上「至截稿為止，尚未取得李晶玉回應」等語，證明確實有查證，但華視並未寫到查證部分，可見製作新聞之草率。

至於親自到庭夏男則說，發稿前已上網搜尋相關資料，但他認為，兩周刊的內容較為齊全，才會以這兩篇為主要參考對象，做報導。

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