遲延案件高達68件 法官被彈劾

2018-12-04 20:42

〔記者謝君臨／台北報導〕桃園地方法院前俞姓法官，針對檢方起訴的運輸第三級毒品罪一案，未審酌罪名為5年以上徒刑，於準備程序時逕自改為簡易程序進行，又逾2年多才審結，期間僅調查被告前案資料，違反刑事訴訟法規定；另，自2009年起的8年間，俞法官無正當理由遲延案件高達68件，監察院今通過審查彈劾該名法官。

監委表示，俞任職期間，將依通常程序起訴的「103年度矚訴字第16號」毒品危害防制條例共同運輸第三級毒品案，於準備程序時，未審酌檢方起訴罪名為5年以上有期徒刑之罪，於無合議庭書面裁定前，逕予改為簡易程序進行，該案自2014年12月30日收案後遲於去年3月20日終結，其間僅調查被告前案資料，嚴重違反刑訴法所定的簡易程序相關規定及不當延遲。

此外，俞法官於2009年度至去年度受理的案件中，「無故未接續進行」繼續6個月以上的案件，高達68件，上述遲延案件中又多以簡易案件居多，尚未能妥善控管所承辦案件的進度，也無正當理由延滯案件，其作為有違法官法相關規定，監察院今審查通過監察委員蔡崇義、高涌誠提案，彈劾該名法官。

監委蔡崇義、高涌誠表示，俞法官的違失情節，實損害人民在司法上的受益權，更侵害當事人受充分而有效公平審判的權利，違失事證明確，本案經提彈劾案件審查會採無記名投票，全票無異議通過，並認應塗改原刑事裁定，是否涉及刑責部分，依據監察法第15條規定函請最高檢察署依法偵辦。

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