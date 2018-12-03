下藥性侵前女友，判刑7年8月

2018-12-03 14:01

〔記者王定傳／新北報導〕葉姓男子與女友小美（化名）分手後，自認感情與金錢付出甚多，卻未獲所

期待回應，心有未甘，今年7月竟趁機在小美飲料中偷加FM2，等她藥效發作後性侵得逞，新北地院依以藥劑強制性交罪，判他7年8月徒刑，可上訴。

檢警調查，在寵物店擔任店長的葉男，與小美原本同居，但分手後自認感情與金錢付出甚多，卻未獲所期待回應，心有未甘，今年7月27日上網購買FM2，同月31日凌晨，以搬離自己行李為由，跑進小美住處，趁她上廁所時，偷偷在她飲料中放入藥丸，待她藥效發作後性侵得逞。

小美後來清醒後奮力推開葉男，躲入廁所並報警處理，合議庭斥責他手段甚為卑劣，事後更將摻有FM2的飲料瓶，丟到小美住處隔壁大樓頂樓，有意湮滅罪證，其所為嚴重危害被害者身心健康及人格發展，及小美日常生活及工作表現，甚至求助心理治療及定期看診。

雖葉男認罪，有悔意，但小美所受創傷甚難平復，堅決拒絕和解，至今未能獲得小美原諒，判刑7年8月，可上訴。

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