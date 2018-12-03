屁孩用鞭炮炸海參 澎湖潮間岩石上現血肉模糊慘況

小屁孩將海參空手捕捉，並用力搖晃。（讀者提供）

2018-12-03 12:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕真的是沒東西可玩了嗎？臉書出現一群屁孩，在澎湖潮間帶用鞭炮炸海參嬉戲，經網友截圖向澎湖縣政府農漁局舉報，由於海參已公告為保育類，此舉已違法，移送環保警察隊處理，可處3年以下有期徒刑，併科15萬元以下罰金。

2009年中國沿岸，掀起一片食用海參熱潮，原本不起眼的海參身價一夕暴漲，2隻叫價150元，暴利讓民眾趨之若鶩，一麻袋一麻袋大肆捕捉，以往澎湖潮間帶隨處可見的黑海參、蕩皮參、糙刺參，皆因人類大肆採捕，逐漸失去蹤跡，造成嚴重生態浩劫，因此澎湖縣政府翌年公告距岸3浬以內海域禁止採捕「黑海參」、「蕩皮參」、「糙刺參」等3種海參，才恢復生態。

新近網路傳出一段影片，一群屁孩在澎湖潮間帶捕捉海參，一開始先猛力搖晃，或者是擠壓讓海參相互吐出白絲，但屁孩們似乎覺得不過癮，幹脆點燃鞭炮炸海參，當場血肉模糊，還用特寫鏡頭照出海參橫屍岩石上的景象，引發網友們一片撻伐聲浪。

海參屬於棘皮動物門，海參綱，為大型的海洋無脊椎動物，分佈非常廣，由熱帶、溫帶到寒帶，由潮間帶到水深10公尺以內海域，不論沙質、泥質或礁岩的海底都有廣泛分佈，對於海岸的淨化，扮演著「海蚯蚓」重要角色，有海中清道夫之稱，以珊瑚沙表面之有機物為食，不停地吃進珊瑚沙，把沙中的有機物消化掉，但不改變珊瑚沙的顆粒大小，把乾淨的沙排出來，淨化海岸與潮間帶。

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