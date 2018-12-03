海運貨櫃夾藏毒品闖關 北機站查獲逾300公斤K他命

北機站查獲總重322.97公斤重的K他命。（記者方賓照攝）

2018-12-03 10:11

〔記者錢利忠／台北報導〕調查局北部地區機動工作站長期監控大台北地區毒品交易市場，查獲以毒販孫正國等人為首的販毒集團，涉嫌以勁恩公司名義為掩護，利用國內9合1選舉檢調查賄期間，以海運貨櫃夾藏毒品等方式，自中國廣東深圳走私毛重合計322.97公斤、可供100多萬人吸食的K他命來台，全案移送桃園地檢署偵辦。

今年11月18日，專案小組會同財政部關務署基隆關，針對勁恩公司自深圳進口，裝有聚丙烯再生塑膠粒的38個太空包進行開櫃查驗，在貨櫃最深處的2個太空包內，查獲埋藏在塑膠粒中的16包K他命，毛重共322.97公斤。

檢調調查，K他命大盤的市價，目前為每公斤80至86萬元，此次查獲的毒品，市值總價4億多元。

檢調發現，該集團涉嫌自2016年起，利用黃慶祥前妻經營的勁恩公司，以進口太空包為掩護方式，陸續走私10多次K他命毒品來台；3嫌到案後僅承認走私毒品1次，至於其他次則否認。

今年11月20日下午2點多，主嫌孫正國、共犯黃慶祥、劉峻銓等3人，在桃園市中壢區新生路3段某鐵皮工廠準備簽收貨物時，被當場拘提到案；此案另查獲被3嫌用來代步的4部賓士、BMW、Lexus等品牌的轎跑車；沛納海、寶格利等品牌的名錶5只；卡地亞、愛馬仕等珠寶首飾38件。

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