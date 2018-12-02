女子沒錢還修車費 竟騙國中少女性交易幫抵債

2018-12-02 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市有女子因欠下王姓男子機車修理費2500元，竟誘騙國中女生一起到賓館「聊天」，讓王男硬上抵債。國中女不堪受辱，拿刀片自殘，割得滿身血，這才讓父母知情後報警。王男最後遭法院判決8年2個月徒刑。

據《聯合報》報導，2年前一名陳姓女子因積欠王男機車修理費2500元，沒錢償還，便向王男稱希望透過國中女生性交易來抵債。陳女之後以心情不好為由，約出國中女生，一起搭王男的車至賓館「聊天」。過沒多久，陳女即表明來意，要求國中女生出賣肉體抵債。

該名國中女生不願意，王男卻趁她去廁所洗手時闖入，強脫她衣褲硬上後離去。被害女生在受辱後3天，於住處附近的宮廟，以刀片割手腕自殘。少女穿著全是血跡的衣服回家後被父母發現，父母詢問下才知道女兒遭到玷汙，氣得立刻報警。

法院審理時，王男否認性侵，強調是經過少女同意性交易抵債的合意性交，不過被害女子反駁，表示有拒絕，但王男力氣太大，過程中她都有大叫不要、喊痛，並且哭叫。法官對王男測謊未過，認定他對國中女性侵，依強制性交罪判他8年2個月徒刑。

王男在判決確定後，仍堅持反告少女誣告，企圖脫罪，不過檢察官認為被害少女並未說謊，以不起訴處理。

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