與毒友開房間 男遇臨檢竟從9樓爬窗墜樓不治

陳男為了躲避查緝，竟從9樓房間窗戶沿著排水管往下爬，卻不慎失足墜樓，當場失去生命跡象，送醫不治。（記者王宣晴翻攝）

2018-11-30 06:31

〔記者王宣晴／台北報導〕昨晚10時許，新北市三重警分局執行擴大臨檢，盤查成功路某間旅館時，其中一名46歲的陳姓男子與友人正在房內吸毒，陳男為了躲避查緝，竟從9樓房間窗戶沿著排水管往下爬，卻不慎失足墜樓，當場失去生命跡象，急救後不治，警方在房內查到毒品及吸食器，將同行友人帶回警局，全案朝毒品罪嫌偵辦。

警方調查，陳男有多項毒品前科，透過網路認識27歲的李男，兩人竟相約到旅館開房間吸毒，卻遇上警方臨檢，陳男要求李男拒檢，不要開門，兩人因此吵了起來，陳男見李男堅持開門受檢，擔心被逮，選擇爬出9樓窗戶，企圖沿著排水管滑到8樓逃跑。

不料，固定排水管的木框無法承受陳男重量斷裂，陳男失足墜落到4樓天井處，當場失去生命跡象，警方見狀連忙請救護人員到場救援，將陳男送醫，目前仍在醫院急救中。

警方封鎖現場調查，在房內找到安非他命及吸食器，將李男帶回警局釐清案情，李男供稱兩人只認識一天，因為都是毒友，才相約到旅館吸毒，他還來不及阻止，陳男就爬出窗外，隨後聽到一聲巨響，才發現陳男墜樓。

警方目前仍在釐清案情，全案朝毒品罪嫌偵辦。（06：59更新）

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/