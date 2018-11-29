酒駕騎車上快速道路 狂奔10公里落網

警方在６２快速道路上尾隨逃逸的吳姓騎士，擔心他發生危險（記者吳昇儒翻攝）

2018-11-29 12:57

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名吳姓機車騎士28日晚間，酒後竟想騎車返家，因未戴安全帽被巡邏警員發現。吳男擔心酒駕被逮，竟衝上62快速道路一路朝萬里方向狂奔，警方擔心他的安危，一路尾隨，並通知大武崙派出所，在快速道路終點準備攔車逮人。吳男逃了10公里後，看到出口的警車，只好乖乖束手就擒。警訊後，依公共危險等罪將他移送法辦。

基隆市警三分局百福派出所副所長陳俊霖及警員王郁慈28日晚間巡邏時，發現一名機車騎士未戴安全帽狂飆呼嘯而過，陳員見其行車搖晃且速度過快，擔心發生危險，立即開啟閃燈並鳴笛示意該車停靠路邊接受盤查，但該名騎士卻越騎越快，一路闖紅燈加速逃逸，違規衝上62快速道路。陳員擔心騎士發生危險，一路尾隨，過程中聯繫線上警力支援，請出口處的大武崙派出所支援警車進行攔截圍捕。

約過20分鐘後，騎士騎到大武崙出口處，見警方已經嚴陣以待，只好減慢速度配合盤查。警方調查，該名酒駕的騎士姓吳年約45歲，在百福社區內經商，跟朋友小聚後想冒險酒駕騎車回家，對他施行酒測，酒測值竟高達0.52毫克。

警方將吳男帶返派出所偵訊，訊後依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦，另也依「道路交通管理處罰條例」對於吳男違規行為，開出四張告發罰單。

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