一票3000！ 金寧鄉民代表許姓樁腳涉賄收押

2018-11-23 19:09

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地檢署今天說，金寧鄉民代表候選人及其樁腳涉嫌現金買票一案，查獲許姓樁腳以每票3000元向選民行賄，已將許嫌依違反選罷法罪嫌重大且有勾串之虞，向法院聲押禁見獲准，其餘被告坦承收賄，且繳回收受賄款3萬元，訊後請回。

金門檢方日前偵查這件金寧鄉代涉賄案，意外發現「案外案」，查出籍設金門的周嫌跨海高雄下注，涉及高雄市長地下選舉賭盤，派員跨海追源，帶回5嫌並續查金門賄案。

檢方指出，經過清查，金寧鄉某鄉代候選人的許姓樁腳，以每張選票3000元，為其所支持的鄉代候選人買票，其中有選民為1家10口「賣票」，經檢方「曉以大義」，已將收受賄款3萬元繳回。

檢方說，許姓樁腳因違反公職人員選舉罷免法第99條第1項，對有投票權人交付賄賂罪嫌重大且有勾串證人之虞，訊問後當庭逮捕，並向法院聲請羈押禁見獲准，其餘被告涉犯刑法第143條第1項「投票受賄罪部分，因均坦承收賄，且主動表示願意繳回賄款，訊後請回。

金門檢方至今天為止，已偵查執行5件賄選案，聲押獲准5人，交保11人，限制住居9人。

金門地檢署檢察長毛有增強調，「凡走過必留下痕跡」、「天下沒有不透風的牆」，查察賄選絕無時限與上限，所有線索一定追查到底，籲請有心人士不要心存僥倖。

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