嘉縣村長一票喊到4000元 涉賄樁腳遭聲押

2018-11-22 22:04

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣議員選舉第一、第二選區今日分別查獲現金買票，呂姓、張姓及劉姓3位樁腳因涉嫌重大，遭檢察官聲押禁見，其中張、劉兩位樁腳同時以每票4000元高價為民雄鄉某村長候選人買票，議員、村長二合一價碼每票4500元，為嘉義縣目前最高價。

檢察官吳咨泓今天指揮幹員查獲呂姓樁腳涉嫌為第一選區某縣議員候選人現金買票，並扣得1萬元，經查呂姓樁腳是於11月間以每票500元之代價向熟識選民買票。

檢察官訊問呂姓樁腳及相關收賄選民，認為呂某犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見，並向上追查賄款來源。

檢察官李鵬程22日指揮警、調查獲張姓樁腳及劉姓樁腳涉嫌為嘉義縣第二選區某縣議員候選人及民雄鄉某村村長候選人現金買票案件，並扣得2500元。

調查指出，張姓及劉姓樁腳於11月間以每票4500元（村長4000元、縣議員500元）之代價向熟識之選民買票，要求選民投票支持第二選區某議員候選人及民雄鄉某村村長候選人。

檢察官李鵬程訊問後，認為張某、劉某涉嫌重大，且有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，並針對這起案件將擴大偵辦中。

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