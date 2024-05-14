絕命終結站真實版！貨車司機致命疏失 害她毀容瞎眼又失智

貨車司機致命疏失，害她毀容瞎眼又失智，遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2024/05/14 23:43

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕貨車司機一個致命的疏失，竟讓她毀容瞎眼又失智！一起彷彿電影絕命終結站的意外，起因於桃園市湯姓大貨車司機未將固定貨物的擋板鐵片放好，行經國道3號時掉落，後方車輛壓到鐵片彈起，射進後面小客車副駕駛座，當場擊中謝女頭臉，造成頭部變形、左眼失明且失智，新竹地院依過失致人重傷重傷罪判湯男徒刑7月。

法官調查，湯男係交通公司貨運人員，負責駕駛車輛載送貨物。原應注意貨運載送之物品必須穩妥，物品應捆紮牢固，堆放平穩，且車身欄板應扣牢，竟疏未將平常用於固定貨物的擋板鐵片放在車廂內固定妥穩，而將鐵片放在車尾防捲入裝置及車尾燈夾縫中，貿然駕駛聯倉營業大貨車上路。

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前年10月2日晚間，湯男行經竹市國道3號公路南向新竹系統交流道入口匝道內側車道時，鐵片因未妥善固定而掉落，後方車輛壓到鐵片彈起，擊中路過另一輛小客車副駕駛座謝女。

當時鐵片穿越擋風玻璃，猛力擊中謝女頭臉，造成創傷性開放性顱骨骨折、顱內出血、臉部開放性粉碎性骨折、左眼視神經損傷、頭部其他後天性變形、顱骨缺損、頭部外傷前額葉症候群、右側小腦挫裂傷、視神經萎縮等傷害，經救治後，左眼仍無光覺、左側眼皮下垂及眼球運動受損與失智症等重大不治重傷害。經國道警方據報到場調查，循線調閱路口監視器畫面，始查悉上情。

法官審酌湯男未注意將本案鐵片妥善放置，因一時疏忽肇致本件車禍事故，使謝女受有重傷害，其行為雖非如故意行為之惡性重大，惟其造成損害不輕，考量被告因金額差距，而未能與被害人謝女及其家屬達成和解賠償損害，最後依過失傷害致人重傷罪判刑7月。

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