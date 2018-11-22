林騰煌涉賄選收押 國民黨宜蘭縣黨部批：檢方自由心證

2018-11-22 17:22

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕蘇澳鎮國民黨縣議員候選人林騰煌被查出涉及現金買票，今早宜蘭地方法院開聲押庭，裁定收押。對此，國民黨宜蘭縣黨部發布新聞稿指出，林騰煌從未曾有行賄之行為，乃是支持者感念過去林騰煌擔任鎮長任內對他的幫忙，而主動協助拉票，之所以被收押乃因檢方自由心證，不採信當事人的說詞之故。

國民黨宜蘭縣黨部指出，此時是否有隻黑手伸入設局、操控、污陷林騰煌也不無疑問，民進黨再次執政之後，成立非法的「不當黨產委員會」徹底將國民黨清算鬥爭，現在國民黨幾乎一無所有，黨工退休金都發放不出來，已經是真正一窮二白，哪像執政的民進黨擁有豐沛的資源能夠到處揮灑。

國民黨宜蘭縣黨部說，今年的選舉國民黨資源相當缺乏，但因為民進黨執政不力，所有選民都期待在今年給予民進黨一個教訓，所以韓國瑜一瓶礦泉水，一碗滷肉飯的乾淨選戰吹起一股「韓」流。

國民黨宜蘭縣黨部說，期待司法檢警單位能夠公平偵察辦案，勿枉勿縱。盼還給林騰煌一個公道，更讓我們的生活環，境能因司法的真正獨立，而讓這些選舉奧步能夠銷聲匿跡。

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