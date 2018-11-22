南韓女研究生來台泡湯非硫磺中毒 檢警相驗：缺氧窒息亡

2018-11-22 15:30

首次上稿14:31

更新時間15:30

〔記者陳恩惠／台北報導〕南韓光州朝鮮大學26歲女研究生（HYUN SON）今年8月下旬來台參加學術會議，投宿北投區某溫泉旅館，在房內泡湯時，疑室內不通風，造成窒息；女室友起床後發現她在浴室待太久，進入查看驚見她趴在浴缸邊，已無呼吸心跳，立刻呼叫櫃台人員協助送醫，急救無效死亡，檢警相驗，初步發現女研究生並無外傷，疑似缺氧窒息，女研究生解剖後，遺體交還家屬，今年9月間已下葬。

檢警相驗並解剖遺體後，發現HYUN SON血液中的硫化氫數值並未超標，仍在標準值內，由於浴室門窗緊閉，才導致她窒息身亡，昨天已開出死亡證明書教與家屬，家屬對於HYUN SON在浴室中窒息而亡，無法置信。

北投警方說，正在攻讀碩士學位的女研究生HYUN SON，今年8月間，與指導教授及另名女研究生一塊來台參加29至31日三天的學會講座，住在主辦單位推薦位於北投區湖山路一段某溫泉旅館。

女室友說，30日晚上她外出回房時，HYUN SON已經先行入睡，直到31日中午前她起床後，發現HYUN SON已經起床，浴室有流水聲響，等候許久，發現HYUN SON似乎待在浴室太久，敲門未獲回應，於是請求櫃枱人員開門查看，驚見她半趴在浴缸邊不省人事，急忙呼救119送醫。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/