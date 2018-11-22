查賄法寶再發威 澎檢查獲鄉代候選人現金買票

2018-11-22 14:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖五合一選舉，最大的查賄法寶就是地雷、檢舉賄選專用信封，又再度發威，澎湖地檢署接獲地雷引爆及收到檢舉賄選專用信封，指出西嶼鄉第二選區某鄉民代表候選人，以每票千元現金買票，立即成立專案小組偵辦。

專案小組在21日以法院核發之搜索票執行搜索鄉代表候選人住處，並傳喚通知收賄選民，扣得行賄現金新台幣8000元等相關物證後，經檢察官李信龍於訊問後，認某鄉民代表候選人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項、刑法第144條投票行賄罪之犯嫌，因犯嫌重大且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見，今日獲准裁定羈押禁見。

其餘有投票權選民，涉嫌刑法第143條投票受賄罪嫌部分，因坦承犯行，並主動繳回賄款8000元，經檢察官訊問後當庭飭回，全案將續由檢察官深入偵辦，並持續追查有無其他人員涉案，以釐清相關行、受賄之情節。

由於選戰進入最後倒數階段，澎湖地檢署緊鑼密鼓查察賄選，目前已經有2名候選人、2名樁腳羈押禁見，另有30餘名選民坦承受賄，澎湖地檢署特別呼籲轄內五合一選舉參選人均應清白參選，堅持不買票、不贈禮，有投票權人不賣票，並呼籲選民遇有行賄，能踴躍提出檢舉，多多利用反賄選檢舉信封，檢察官會絕對保守秘密，並積極偵辦，一旦查獲行賄事實，並會依規定核發檢舉獎金，或請撥打法務部檢舉專線：0800-024-099電話檢舉。

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