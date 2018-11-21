欠稅900萬還買300萬保險 法務部看不下去了...

2018-11-21 17:33

〔記者吳政峰／台北報導〕行政執行署在追稅時，常遇到當事人明明有錢，卻惡意脫產，逃避繳稅義務，但受限於法規，無從追討，有鑑於此，法務部決定修訂「行政執行法」，若當事人惡意把財產過給第三人，行政機關有權撤銷財產轉讓，以維公平正義。

日前一名男子積欠900逾萬元的綜合所得稅，逾期不繳，自稱經濟狀況不佳，無力繳納，案經國稅局移送行政執行署執行，發現他在欠稅後，竟然還向保險公司購買將近300萬元的投資型保單，顯然是藉由投保，惡意隱匿財產，逃避繳稅義務。

法務部為了杜絕這種投機份子，於「行政執行法修正草案」增訂條款，讓行政機關可為保全行政法上金錢給付義務之執行，於移送執行前或執行中準用民法、信託法中，關於保全債權的相關規定，簡言之，就是具有撤銷有害債權的權力。

以上述案例來說，修正案通過後，行政執行署就可以撤銷他的投資型保單，但若行政機關考量保險公司可能是善意第三人，也可能不撤銷，而改採更強烈的「管收」手段；修正案現已在行政院審議中。

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