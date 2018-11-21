台積電南科工地傳事故 1人遭鋁管砸頭重傷

台積電南科工地發生事故，救護車將傷者緊急送醫。（讀者提供）

2018-11-21 14:58

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台積電南科18廠工地，今天傳出工安事故，疑因高空作業車掉落鋁管，甩擊底下2名勞工，1人無大礙，但另1人頭部被砸中，重傷送醫，目前救治中。

南科管理局依法勒令停工

事發後，南科管理局已派員進入廠區瞭解、檢查，依法執行，目前暫時勒令停工，進行必要的改善措施。

事故發生於今天上午9點多，這名受傷的承包商工人，23歲，因物體飛落被砸中頭部，已在醫院手術中；南科管理局強調，這應該只是「個案」，將持續輔導、追蹤。

工地是台積電晶圓5奈米18廠第1期廠房，今年1月下旬動工，當時前董事長張忠謀親自南下主持，預計明年第1季完工裝機，並於2020年年初進入量產。

第2期也於2018年第三季動工，預計於2020年進入量產；第3期廠房則預計於2019年第三季動工，2021年進入量產。

待2022年第1、2、3期廠房皆進入量產時，年產能預估超過100萬片12吋晶圓，並創造4000個工作機會。

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