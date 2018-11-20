慾火難耐！小情侶夾娃娃機店內嘿咻 結果全都錄

一對17歲高中情侶在新北市板橋區一家夾娃娃機店夾娃娃，一時興起竟大喇喇在店內嘿咻，未料被監視器錄下截圖轉發。示意圖與新聞無關。（資料照）

2018-11-20 19:22

〔記者陳慰慈／新北報導〕一對17歲高中情侶在新北市板橋區一家夾娃娃機店夾娃娃，一時興起竟大喇喇在店內嘿咻，未料被監視器錄下截圖轉發，之後少女接獲網友訊息，要求少女提供裸照給他，否則就將嘿咻照上傳至網路，小情侶嚇得報警處理，警方循線追查照片源頭來自蕭姓娃娃機台台主，依妨害秘密、違反兒少法將蕭男送辦，新北地檢署調查認定蕭男罪證不足不起訴。

49歲蕭姓男子是娃娃機台店的台主，今年5月晚間9時許，他透過手機觀看店內監視器畫面，發現竟有一對高中情侶在店內嘿咻，將畫面截圖轉發到台主LINE群組，未料照片遭他人轉發，三名網友透過臉書私訊向兩人恫稱：「若不提供少女裸照，將進一步散布照片至網路。」小情侶因此報警提告。

庭訊時，蕭男表示將畫面截圖上傳群組，是為了提醒其他台主，有人在店內做不法行為，並非有意散布，他不認識恐嚇小情侶的三名網友；小情侶也說，不認識蕭男及三名網友，照片畫面很模糊，看不出來是他們，既然證據不足也不是蕭男的錯，就不想再追究了。