學甲區里長選舉1票3千 創台南現金買票新高

2018-11-20 16:50

〔記者王俊忠／台南報導〕三合一選舉進入倒數階段，台南地檢署加緊查賄腳步，分別在白河、學甲、新市等地區查獲里長候選人或其支持樁腳以現金、香腸禮盒、箱裝飲料賄選，其中學甲區1里長候選人的樁腳協助以1票3千元現金向里民買票，寫下此次選舉台南現金買票的最高價。

南檢檢察官蔡明達接獲線報指白河區某里長候選人以現金賄選，檢方指揮南市刑大、白河分局與台南市調查處蒐證後，11月19日傳喚被告與選民4人到案。檢察官訊問發現該里長候選人依每戶有投票權人的票數，以每票1000元現金向11位選民行賄，扣押賄款1萬1000元，認該候選人與選民涉犯投票行賄、收賄罪嫌重大，但無羈押必要，均諭知請回。

檢察官錢鴻明、蔡宜玲獲報學甲區李姓里民為其選區的里長候選人以現金行賄選民情資，即指揮學甲警分局調查，於11月19日到李姓里民住處搜索，並拘提李民及傳喚涉嫌收賄的4位選民到案，扣得賄款12000元。檢方訊後認為李姓里民以1票3000元代價為某里長候選人賄選，涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大，但無羈押必要，諭知李姓里民10萬元交保；4位選民都請回。

另，檢察官黃齡慧、林慧美接獲檢舉指新市區某里長候選人夥同黃姓友人買進幾盒香腸禮盒（1盒180至200元不等）向里民行賄。檢察官於11月19日指揮善化警分局搜索該里長候選人住處，扣得飲料2箱，並拘提里長候選人、黃姓友人及傳喚選民8人。

檢方訊問發現該里長候選人與黃姓友人以5000元購入香腸禮盒數盒、箱裝飲料，在今年8月至10月間以香腸禮盒及箱裝飲料行賄，並扣押選民繳交與香腸禮盒等值的現金1280元，認為里長候選人與黃姓友人涉犯選罷法投票行賄選罪嫌重大，有串證之虞，向法院聲請羈押；涉收賄的里民，其中周姓里民交保3萬元，其餘選民各交保1萬元。