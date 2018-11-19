防中國非洲豬瘟擴散 林聰賢赴桃園機場視察快遞貨物查檢作業

為因應中國大陸非洲豬瘟疫情的擴散，農委會林聰賢主委（左二）今再度前往桃園機場視察，並由台北關務長陳依財（左三）陪同瞭解快遞貨物查檢作業。（記者姚介修攝）

2018-11-19 11:56

〔記者姚介修/桃園機場報導〕為因應中國大陸非洲豬瘟疫情的擴散，農委會林聰賢主委今再度前往桃園機場視察快遞貨物查檢作業，林主委同時感謝各邊境管制機關的協助，共同努力將疫病阻絕於境外，同時，也呼籲民眾不要以身試法，如被查獲最低可處5萬以上100萬以下的罰款，同時可處7年以下有期徒刑或300萬以下罰金。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局（防檢局）19日表示，中國大陸非洲豬瘟疫情已擴及19省達74案例，顯示疫情持續擴散，傳播至我國的風險劇增。由於網路購物（網購）風行，自中國大陸網購肉類產品經快遞貨物運送至我國，引入非洲豬瘟的風險極高途徑，農委會主任委員林聰賢今天上午特別前往桃園機場視察，並實地瞭解財政部關務署與防檢局共同執行快遞輸入貨物之通關檢查及檢疫邊境管制措施，務必做到嚴密把關的目標。

林聰賢當場感謝各邊境管制機關的協助，希望共同努力將疫病阻絕於境外，防檢局也強調，為維持我國非洲豬瘟之非疫區狀態，及達成口蹄疫非疫區之目標，刻正積極防範非洲豬瘟及口蹄疫等重大動物傳染病傳入我國，考量鄰近國家均為前述動物傳染病之疫區，針對以快遞貨物輸入之網購疫區肉類產品案件，均依動物傳染病防治條例規定移送法辦，可處7年以下有期徒刑或併科3百萬元以下罰金，或處5萬元以上100萬元以下之罰鍰。

防檢局最後說，為管控網購國外肉品寄送臺灣的風險，防檢局也會持續與關務署合作，針對快遞貨物運送網購物品加強X光機檢查及檢疫犬偵測，並向網購平臺溝通宣導，落實層層把關。

近日各網路電商已紛紛表態下架販售疫區肉品，防檢局對此予以肯定並深表感謝，並呼籲其他網購平臺，儘速跟進採取行動，與政府共同合作攜手圍堵非洲豬瘟疫情入侵。

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