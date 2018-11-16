有夠衰 33年銀行員換錢出差錯 被當現行犯逮捕

2018-11-16 22:59

〔記者王捷／台南報導〕在銀行任職33年的許姓女行員，竟然因為找錯錢被視為現行犯逮捕，林姓女子拿著9000多元的人民幣到銀行找許姓女行員換台幣，但是換完錢後卻發現台幣有短少，匆忙之下，許女向主管回報此事，同時也向警方報案，最後許女在辦公桌上找到被壓在公文下的6百元人民幣，許女主到了警所全身發抖，主張她不是故意的，但警方認為許女涉嫌業務侵占，是非告訴乃論，因此衰遭函送。

15日下午林女到銀行換錢，當時拿了94張人民幣，共9400元想換成台幣，她拿了一疊百元人民幣鈔票，交給許姓行員，許女收了人民幣後，馬上兌換成台幣給林女，但林女在臨櫃清點時，卻發現兌換台幣的數目不對，要求許女再清點一次。

許女重新清點後，發現沒有少換，但是林女認為，台幣大概少了3000元，差不多少換了600元人民幣，起初許女很慌張，她也發現人民幣有短少，因此立刻再櫃位上舉手，向主管反應這件事。

但銀行主管一開始也沒找到消失的人民幣，看了監視器也發現沒有異樣，女行員收了人民幣後，就馬上拿去清點，並放進抽屜，並沒有私藏，懷疑這中間是否有誤會，因此向警方報案。

警方到場後，要銀行主管與行員再仔細看看，不巧在這時發現消失的600元人民幣被壓在許女辦公桌上的一張公文下，許女當下激動強調，她絕對沒有藏錢，也不是故意讓人民幣消失，但是警方認為許女可能涉嫌業務侵占罪，因此將許女逮捕回警所。

警方請示檢察官後，檢察官認為許女沒有故意侵占的意圖，因此不用隨案移送，訊後將許女依據侵占罪嫌函送。