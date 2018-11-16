變裝、換車都沒用 內湖「斬手專案」逮車手

2018-11-16 10:56

〔記者陳恩惠／台北報導〕來自台中的21歲陳姓男子，涉嫌擔任詐騙集團的車手，涉嫌詐騙台北市內湖地區的7旬老婦48萬元，台北市內湖警分局西湖派出所追緝多時，昨天終於逮到陳姓男子，訊後依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

警方說，內湖區一名70多歲老婦，今年8月底接獲詐騙集團電話，假冒是「戶籍科」、「法院」、「警察」名義，以老婦涉及詐騙案為由，要她交付保證金，老婦不疑，分開提領共48萬元，在北市內湖路一段交給陳姓車手。

警方調閱監視器，發現陳姓車手，本來沒戴眼鏡，犯案時刻意換上黑框眼鏡，得手後當街將白色上衣換穿黑色，犯案後換搭了3部計程車，在台北市區亂逛，企圖製造「斷點」，才轉乘高鐵返回台中交付詐騙款項。

陳嫌落網供稱，變裝、換車都是受到詐騙集團上游的指示，層層偽裝、轉換搭乘車輛，就是避免警方追查，但專案小組成員鍥而不捨持續調閱監視器畫面過濾、清查，仍然鎖定陳嫌行蹤將其拘提到案，依詐欺罪嫌移送士林地方檢察署，並持續追查詐騙集團共犯。

警方分析發現，詐騙集團近來常以代為提領貨款、跑腿為由，以輕鬆好賺招募年輕車手負責面交存摺、提款卡、現金，或至ATM提款機提領詐騙款項。

警方再次呼籲，擔任詐騙車手不僅有刑事責任，還須面臨被害人求償損失，莫因小利從事違法勾當，警方定將全力追緝。

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