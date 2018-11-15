差25歲師生戀 17歲女生判賠師母20萬

2018-11-15 17:32

〔記者王定傳／新北報導〕44歲何姓已婚男師，與相差25歲、同校17歲魏姓女學生發生不倫戀，帶女學生回住家等地嘿咻7次，何妻事後得知此事，氣憤提告求償70萬元，雙方也已離婚；新北地院法官認為，2人所為侵害何男前妻配偶權，而女學生雙親未善盡監護之責，判何男、魏女及其父母賠償合計20萬元，可上訴。

2016年7月，何男在基隆一所高中任教期間，卻與相差25歲的魏姓高三女學生產生婚外情，帶魏女到他台南住處、魏女嘉義老家附近摩鐵等地發生7次性行為，後來何男與妻感情不睦，主動提離婚，表明愛上一名女學生。

何妻在離婚訴訟時，得知師生戀細節，怒告通姦並求償70萬元。事後法院已判准離婚。

刑事部分，一審法院依通姦罪，判何男10月徒刑，可易科罰金30萬元，緩刑2年確定，魏女則被少年法庭裁定告誡；民事部分，何的前妻認為，對方所為導致她身心飽受煎熬，精神上遭受莫大痛苦，更因此離婚，而魏女為未成年人，其父母為法定代理人，需與魏女負連帶賠償責任。

何男辯稱離婚訴訟中，已賠償前妻40萬元；魏女及其父母則僅願意賠償2萬元；法官則認為，和解範圍沒有包括通姦部分，且2人所為已侵害何男前妻的配偶權，致使前妻在精神上受有相當程度痛苦，魏女又未成年，父母有連帶賠償責任，因此判何男、魏女及魏女的父母賠償20萬元。