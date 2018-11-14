碰！85歲阿公開車撞人肇逃 男子命危

鹿港中正路今天上午發生行人穿越馬路被撞的意外，行人正在穿越馬路畫面。（記者劉曉欣翻攝）

2018-11-14 12:46

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮中正路今天上午十點多，發生肇事逃逸事件，85歲楊姓阿公開車行經中正路時，撞上穿越馬路的40歲李姓男子，李男送往鹿基醫院急救，有生命危險，已轉往彰基搶救，楊姓阿公肇逃後被發現帶回交通分隊，酒測值為零。

鹿港警分局交通分隊長張力仁表示，楊姓阿公有駕照，自稱因為去修車，所以要實際上路測試一下車況，今天上午行經中正路，遇到李男穿越馬路，李男整個彈飛撞破擋風玻璃，楊姓阿公則繼續開車，直到被民眾攔下，楊姓阿公才停車。

警方表示，楊姓阿公自稱因為發生碰撞後，飽受驚嚇，才會繼續開車，但車禍發生後；事發時，由於楊姓阿公後方剛好就是消防就災指揮車，指揮車當場停下，馬上報案請救護車緊急救護。

鹿基醫院表示，李男右大腿骨折變形，左手撕裂傷，頭部、胸部都有受傷，臉部也有受傷，有生命危險，已轉到彰基進行搶救。

由於李男發生車禍是身穿醫院的患者衣服，警方初步了解，李男今天一早先到鹿基醫院掛急診，自稱被人噴灑氟化物不舒服，因此先到毒化物沖洗室進行沖洗，並換上醫院患者服裝，院方建議轉診彰基進一步檢查，李男隨即拿起衣物離去；後來李男轉往鹿港警分局，鹿港派出所警員希望李男請家屬到場來釐清情況，但李男只願意提供住址就離去，不久後就傳出李男車禍；警方表示，將會進一步調查，以釐清案情。

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