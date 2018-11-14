痛苦直視上空...餓死男童最後一餐吃這個 母求原諒...

林姓男童的母親前往租住處的地點招魂。（資料照）

2018-11-14 07:18

〔即時新聞／綜合報導〕台北市2歲林姓男童遭母親活活餓死，警方昨天解剖驗屍，發現男童胃裡沒有食物，初步證實是長期飢餓、營養不良。男童解剖後，林母昨天由家人陪同，回到案發現場招魂，她雙手合十擲筊求兒子原諒，第一杯就獲允杯。

綜合媒體報導，男童9日被發現在住處死亡，目前為兩歲6個月大，卻只有約6公斤、90公分，明顯嚴重發育不良，警消當時在場發現男童身形如同非洲難民寶寶，赤裸倒在廁所裡，地上有一小塊蘋果麵包，懷疑可能就是男童的最後一餐。

檢警昨天會同法醫進行深度解剖，發現男童全身皮包骨，雙頰凹陷，肋骨清晰可見，且胃裡沒有食物，研判一星期未進食，身上到處屎尿，兩眼直視上空，可能遭受極大痛苦，甚至餓到打滾，昨天主要採集檢體比對毒物、基因等檢驗，解剖後男童遺體交由外婆處理後事。林母在解剖過程中則相當冷靜沉默。

解剖結束後，林女和母親與殯葬業者回到林森北路租屋處進行招魂，男童生母用手摀住臉，外婆戴口罩，許多民眾好奇前往了解，甚至有人罵林女「怎麼可以這麼狠心」。林女則沒有情緒與表情，在場雙手合十祈求兒子原諒，才擲第一杯就允杯，男童答應跟母親離開。現場一些善心民眾帶來玩偶、布丁及糖果等物品，放在2樓梯間作為祭品，希望男童一路好走。

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