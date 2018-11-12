性侵醉少女 西門町下跪「洗門風」 仍判刑3年定讞

陳男性侵酒醉女子後，在西門町捷運站舉牌「洗門風」求原諒，仍被判刑3年。（翻攝自PTT八卦板）

2018-11-12 12:59

〔記者張文川／台北報導〕新北市18歲陳姓男子，前年2月約出已喝酒醉的17歲女網友小茹（化名），與李姓友人一起輪暴她，事發後陳男到西門町捷運站6號出口，拿著「強姦犯求原諒，拜託」紙板，下跪「洗門風」15分鐘，一、二審仍依乘機性交罪重判陳、李2男3年有期徒刑，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，陳男2016年1月底在網路結識小茹，認識1、2個星期後，約她隔月10日在板橋火車站見面，卻被放鴿子，陳男氣得在臉書上發文洩憤；同日下午，少女和朋友到松山彩虹橋烤肉、喝酒，看到陳男臉書的怨言，不希望讓陳男不開心，主動約他晚上10點見面。

當晚小茹已喝得醉醺醺，走路須人攙扶，仍為了不想失去朋友而赴約，2人10點在板橋車站見面，陳男騎機車載她到林姓朋友家，李姓朋友也到了，3男1女一起上樓，小茹不久就醉得昏睡不醒，凌晨0時許，陳男解開她的褲子鈕扣性侵，李男接強力性侵。

小茹事後告知母親報警，陳男遭小茹的朋友動私刑「處理」，同月28日白天他到捷運6號出口外，手拿「強姦犯、求原諒、拜託」的牌子放在胸前，露臉下跪15分鐘道歉，求女方原諒。

檢方依加重強制性交罪起訴2男，但歷審都認定是乘機性交。審理期間，陳男辯小茹當下沒說不願意，他已盡力賠錢，也跪求原諒，李男說不知小茹未成年，也沒有暴力強迫，李男賠償30萬元和解。

小茹的烤肉朋友作證說她大約喝了3、4 罐啤酒，結束時已胡言亂語，一直跳針說「我好可愛」，須人攙扶才能走路，明顯酒醉。

二審認為小茹因此事呈現自貶、有罪惡感的創傷壓力症候，情緒憂鬱、焦慮、失眠，法官考量2男犯案後不顧少女喊痛、流血，「完事後」還一度想打電話叫少女的友人來接人，可見2男根本只是把她當做洩慾工具，維持一審3年原判；最高法院今認同二審見解，駁回上訴定讞。