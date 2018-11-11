有夠不專業！慣竊假冒鷹架師傅借錯生財工具反露餡

2018-11-11 09:42

〔記者許國楨／台中報導〕曾姓慣竊日前假冒鷹架師傅到工地行竊，還大膽的跑到工務所借工具，因使用的工具不合常理引起工程師起疑，靠智取誘出提著2袋贓物的曾嫌現身，雙方僵持不下之際知道警方即將到場的曾嫌，這才大打悲情牌稱沒錢吃飯才出此下策，但仍被警方當場逮捕送辦。

台中市第三分局東區分駐所當天獲報轄內某工地出現竊賊，趕往處理時果見身穿短褲反戴球帽的50歲曾男腳邊放置2袋物品，工地工程師向警方還原發生經過，原來大膽的曾嫌稍早闖入工地後，隨即至工務所商借開口夾把手及剪刀謊稱是鷹架師傅要去修理鷹架，工務所內的黃姓女工程師一開始還不疑有他熱心幫他借工具，卻在曾嫌離開後越想越覺有異。

因為曾嫌聲稱要用來修理鷹架的工具實在是「怪怪的」隨即下樓查證，詢問熟悉的鷹架師傅卻得到查無此人的回覆，為避免打草驚蛇，她一面假意大聲詢問「師傅你在哪裡施工」，邊和警衛守住出口，果然不久後，只見曾嫌提了2大袋銅線及消防管線正準備離開。

面對質疑，曾嫌支吾其詞改口自己其實是水電工，卻無法解釋手上的物品做何用途、欲提往何處，雙方僵持許久聽到對方報警後，原不欲認罪的曾嫌終於坦承就是來偷東西！警方隨即將他帶回偵辦，經查曾嫌今年初才在轄內接連犯下竊盜、恐嚇取財案，走警局如自家廚房，甫出獄一個多月竟又再度犯案。

只是他大打悲情牌裝可憐求饒，稱臨時工不好找，實在是沒錢吃飯才會臨時起意下手行竊，希望獲得原諒，但警方從曾嫌犯後漫不經心的態度絲毫感受不到他的悔意，訊後全案仍依竊盜罪嫌送辦。