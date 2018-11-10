花10萬小手都沒摸到 男子怒告援交妹詐欺

2018-11-10 23:26

〔記者王捷／台南報導〕剛剛出社會的程姓男子，從事服務業，在網路上遇見自稱巧兒的女子，她開門見山就稱自己有在援交，一次3000元，但是不用付現金只要到超商買遊戲點數先拍給她，就可以跟程男約會，程男分了12次買點數花光存款，還借了萬元，買了10萬元點數，連巧兒的手都沒摸到，一氣之下跑去告巧兒詐欺，警方告訴程男這是詐騙集團慣用手法，這時程男才清醒。

程男向警方供稱，他看到巧兒加他的line，結果巧兒馬上就跟他說有在援交，3000元就可以做愛一次，如果6000元就可以包夜，但剛出社會省吃儉用的程男，還沒發薪水，因此只選3000元一次的方案，沒有包夜，沒想到卻付出一倍多的錢，連巧兒都沒看到。

巧兒編一個理由稱，所有小姐都是給「公司」管的，要內勤同意她才能出去約會，而且第一次約擔心警方釣魚，所以不能用現金交易，要程男買點數，但程男買完點數後，有內勤人員通知程，還要交5萬的保證金，並買成點數才能見面，還誆程男性交易後保證金可以歸還。

程男在巧兒說服下，一共跑了12個地方，買了10萬元的點數，還到處向朋友借錢，最後連巧兒的手都沒牽到，因此向警方報案，警方告知程男，這是典型的假援交詐騙，詐騙機房不一定在國內，未來恐怕求助無門，讓程男聽了之後很後悔。