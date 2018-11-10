持刀砍殺老鄰居重判8年半 男子還得再賠85萬

砍殺老鄰居的69歲男子陳金讃（黃衣者），對於判決不表示意見。（記者陳恩惠攝）

2018-11-10 18:05

［記者陳恩惠／台北報導］北市68歲男子陳金讚與73歲王姓鄰居素有怨懟，不滿對方報明牌不準，又懷疑對方破壞他的腳踏車，去年4月15日深夜，見王獨自推著攤車返回，於是持西瓜刀，朝王的頭、頸部連砍3刀，所幸送醫後撿回一命；士林地院依殺人罪重判他8年6月徒刑，民事部分再判他必須賠償王男85萬餘元，本案仍可上訴。

陳說，多年前王曾經報六合彩明牌害他輸錢，案發前又破壞他的腳踏車和衣物，4月15日晚上11點多，飲酒後見王獨自返家，因此跑回家拿西瓜刀，先從背後砍殺1刀，王轉身又朝頭部連砍2刀，王大喊救命，他才騎腳踏車逃逸並將凶刀丟棄在淡水河。

王男另又提起刑事附帶民事訴訟，向陳求償醫療費、看護費及精神慰撫金等共205餘萬元；陳男則稱，王所提的精神慰撫金200萬元實在太高，他無法負擔，請予核減，希望法官不要判那麼高的金額。

法官審理認為，陳嫌所為嚴重破壞社會治安，又未與王男達成和解或賠償，名下有不動產，目前無業，雖已婚卻與妻分居10餘年，現獨居由胞弟繳付房租及仰賴政府補助金維生，原告王男請求的精神慰撫金於80萬元內較適當。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆