台韓合作破獲走私黃金案 8名走私客恐將被罰3億台幣

2018-11-09 13:10

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕8名台灣籍旅客於11月5日及6日走私黃金至韓國，遭調查局與關務署台北關鎖定後通報韓國海關攔查，韓國海關總共在這8人身上查獲23公斤黃金，市價近3000萬元新台幣，這8名台灣籍旅客將被韓國海關以違反韓國關稅法移送偵辦，而根據韓國海關規章針對走私相關規定，他們被判處的罰金總和可能高達近3億元新台幣。

調查局桃園市調查處及台北關日前發現，許多國人自香港購入黃金返國後，在桃園國際機場管制區內將黃金辦理存關暫置，下次出境時再提領，並在機場管制區內轉交第三人，由第三人貼身夾藏黃金走私入境韓國。

桃園市調查處及台北關交換情資，經深入分析比對後，鎖定劉姓女子等8名台灣籍旅客十分可疑，在11月5日及6日這8名可疑旅客出境前往韓國後，立即透過調查局駐韓法務秘書通報韓國海關，果然在這8人身上分別查獲2至4公斤不等黃金，總計23公斤，市價近3000萬元新台幣。

韓國海關已將這8名台灣籍旅客羈押，將以違反韓國關稅法予以移送偵辦，而根據韓國海關規章針對走私相關規定，這8名台灣籍旅客最重將被判處5年以下有期徒刑，或處以不超過走私物品價金10倍的罰金，也就是說，這8名台灣旅客被判處的罰金總和可能高達近3億元新台幣。

調查局指出，數月前，不法分子利用類似手法走私黃金至日本，也是在香港購入黃金攜回桃園國際機場辦理存關，下次出境時提領後，便在機場管制區內轉交空姐帶往日本，日本因此裝設金屬探測門，要求入境旅客均需經過此門方得入境。

調查局研判，日本查驗走私黃金漸趨嚴格後，不法分子將目標轉向韓國，利用類似手法走私黃金至韓國。由於日本及韓國均對黃金分別課予8%及10%之高額消費稅，但走私之黃金等於免稅，因而形同能賺取8%至10%之利潤，難怪不法份子甘冒風險，此類案件層出不窮。

調查局表示，我國目前正接受亞太防制洗錢組織（APG）進行第三輪評鑑，能否改列「一般追蹤名單」國家，將影響我國資金匯出及匯入，以及金融機構在海外業務。調查局呼籲國人，日、韓相關法律已明訂刑責遏止走私黃金入境，千萬不要貪圖一時之利而走私黃金誤蹈法網，不僅黃金遭沒入並被重罰，更將流落異鄉、身陷囹圄，也使國家形象受損。