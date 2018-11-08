轎車撞圓環翻覆起火 3乘客受傷險燒死、駕駛落跑

轎車劇烈撞擊嚴重受損，還一度起火燃燒。（記者佟振國翻攝臉書「埔里人社團）

2018-11-08 13:15

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮中正路與中山路口圓環，今天凌晨發生自小客車高速擦撞圓環水泥護欄翻覆意外，造成車上馬姓少年及曾姓、陳姓少女全身多處擦挫傷，由於車輛隨即起火燃燒，附近居民及路過民眾見狀趕緊將3人救出，經送醫後已無大礙，但開車的蔡姓男子卻落跑，警方已通知到案說明，釐清事故原因。

警方調查，3名未成年男女，昨晚與蔡姓男子聚會飲酒唱歌，今天凌晨結束活動，4人共乘1部自小客車，由蔡姓男子開車沿中正路行駛，0時30分許行經埔里鎮中正路、中山路口圓環，疑似車速過快過彎不及，擦撞圓環的水泥護欄後側翻橫躺在中山路上。

附近居民被巨大撞擊聲響驚醒外出察看，發現轎車車頭嚴重毀損，底盤還冒出火光，狀況危急，連同路過民眾趕緊將車內受傷的馬姓少年、曾姓、陳姓少女救出，並以滅火器滅火，警消獲報趕到接力救援，撲滅火勢，也將3名傷者送埔里基督教醫院救治。

院方表示，3名傷者分別有頭部及身體多處擦挫傷，有輕微腦震盪，無生命危險，上午已陸續出院。

車禍發生後，警方到場卻找不到蔡姓男子，手機也遺留在現場，已進一步聯繫其到案說明。至於中正路、中山路口圓環已多次挨撞，這次水泥護欄又被撞掉一大塊，公所也將依法求償。