晨運老婦遭校內人孔蓋絆倒害骨折 戲曲學院、台電判賠21萬

2018-11-08 09:43

〔記者溫于德／台北報導〕有晨運習慣的朱姓老婦，從國立台灣戲曲學院運動結束準備返家之際，卻被校內高低落差2公分的人孔蓋絆倒，導致左手尺骨骨折，緊急開刀並住院13天才返家；朱認為學校、台電與北市府均有責任，提告求償90萬餘元。台北地院審理後認定，市府不具管理責任，但學校與台電應連帶賠償21萬餘元，可上訴。

現年77歲的朱婦，前年7月22日一早準備回家時，途經台電在校內設置的人孔蓋，豈知約2公分的高低落差害她不慎絆倒後跌傷手部，送醫後診斷出左手尺骨開放性骨折，歷經2次手術並住院13天，才得以返家休息，但仍需家人全天候照顧。

朱婦透過告訴狀指出，事後先向台電陳情求償遭拒，再向市府求償仍被拒絕，另經市府建築管理工程處會勘，認定人孔蓋設置地點及建物管理者為戲曲學院，因此提起國家賠償，要求三單位連帶給付醫藥費、看護費及精神慰撫金，共90萬餘元；朱強調，事發後仍頭痛不堪，住院期間還需靠麻醉藥品，每天才得入睡。

但市府抗辯，事發地點並非市府負責管理維護，戲曲學院才是管理者，否認具賠償責任；戲曲學院則說，人孔蓋設置或管理機關為台電，校方僅是土地所有權人，不應承擔責任；至於台電，則將相關責任推回給校方，且基於人孔蓋不存在台電的圖說資料庫內，同樣否認具賠償責任。

法官審理後認為，若非人孔蓋與地面落差2公分，足以增加行人跌倒危險，朱婦應不會突然跌倒，因此認定「2公分落差」與「跌倒」間具因果關係，審酌人孔蓋上有台電標誌，且戲曲學院確實為人行道管理機關、非市府，判校方與台電應連帶賠償21萬餘元。