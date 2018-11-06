臉書直播賣仿冒精品 警從台中遠赴宜蘭逮人

2018-11-06 17:07

〔記者許國楨／台中報導〕宜蘭縣蘭姓婦人自中國低價訂購各式名牌仿冒精品，再透過臉書直播平台賤價販售，以為身處東部，警方鞭長莫及，安心從事經營不法網絡經銷事業，但還是被警方盯上上門查緝，查扣600多件LV、GUCCI等各式名牌的仿品，侵權市值達7百多萬，蘭婦得知不但吃上違反商標法官司還得面臨業者鉅額求償，頻搖頭：「真的得不償失」。

保二總隊刑警大隊偵查第二隊日前網路巡查，發現臉書直播平台「90平價直播服飾」有販賣仿冒品情事，直播主利用社群網站臉書直播功能，販售A檔仿冒精品LV、Adidas、NIKE、CHANEL、GUCCI、DIOR等商標包包、衣服、圍巾、化妝品，行徑大膽毫不避諱，並在平台誆稱品質優，數量有限，價格平價，採飢餓行銷方式，吸引不少消費者瀏覽觀看進而競標購買。

警方佯裝買家購入一只包包，經原廠鑑定確認為仿冒品，進一步查出該直播平台是住在宜蘭縣的31歲蘭姓婦人經營，日前循線遠赴宜蘭上門查緝搜索，當場查扣600多件LV、ADIDAS、GUCCI、CHANEL、DIOR等仿賣服飾、包包、化妝品，侵權市值達7百多萬。

蘭女在警訊中供稱，因育有4名小孩，為了貼補家用，從今年6月開始以60元到300元不等價格自中國拍賣網站購入仿冒品，再透過臉書直播以100到500元販售，其中一只真品要價6萬多元LV小背包，仿品僅賣500元，薄利多銷4個月共進帳4萬多元，平均每月賺1萬元。

警方指出，蘭女以為身處台灣東部，相關單位鞭長莫及，可安心從事經營不法網絡經銷事業，殊不知早已遭警方鎖定，訊後全案依違反商標法送辦。

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