突然左轉害瑪莎拉蒂被撞又波及7輛機車 這下真的「目屎哪滴」

瑪莎拉蒂被撞後失控又撞到7輛停放路旁的機車。（記者許國楨翻攝）

2018-11-06 14:38

〔記者許國楨／台中報導〕一輛瑪莎拉蒂日前行經台中市七期重劃區一處路口時，先是與一輛突然左轉的自小客擦撞，失控後又被另輛自小客迎面撞上後再碰撞到7輛停放路旁的機車，現場一片狼籍，車主友人將行車紀錄器影片PO到臉書社團引熱議，網友說「轉彎不看真的很夭壽」，也有網友同情說，這下真的「目屎哪滴惹」。

警方說，這起車禍發生在上月25日下午4點多，41歲侯姓男子駕駛的瑪莎拉蒂當時沿朝馬路往南方向行駛，行經朝馬路、朝富二街口時，對向一輛原本直行，由52歲詹姓男子駕駛的豐田自小客突然違規跨越雙黃線左轉，侯男反應不及緊急往左閃，右後車身仍與豐田右前車頭擦撞。

侯男被這一撞失控偏離車道開到對向車道，剛好又被另輛由53歲張姓男子駕駛的直行自小客撞上後，瑪莎拉蒂連撞停放停車格的7輛機車才停下，但已造成車頭嚴重毀損，現場汽機車零件散落一地，一片狼籍，侯男友人事後將行車紀錄器影片PO到臉書社團「爆料公社」隨即引起熱議。

網友紛紛留言「等估價單出來就會哭了」、「保佑他有超額保險」、「保佑他有超額保險」、「我只知道左轉那輛車的車主會賠很多」，還有網友說「這下真的目屎哪滴惹」。

警方則說，豐田自小客未依規定左轉，按道路交通管理處罰條例第48條汽車駕駛人轉彎或變換車道時，行經交岔路口未達中心處，佔用來車道搶先左轉彎，處新台幣600元以上，1千8百元以下罰鍰，至於馬莎拉芾目前無罰則，是否超速待鑑定單位進一步釐清確認。

相關影音