千鈞一髮！老嫗受詐急匯款 員警霸氣攔阻她操作提款機

2018-11-04 14:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市78歲林姓老嫗，接獲自稱是醫院客服人員的女子來電，指控她積欠醫院6萬元的醫藥費，如再不繳清，醫院要告她並扣押退休金，稍後，她又接獲自稱是警官的陌生人來電，以涉入刑案為由，要求她匯款自清，老嫗嚇得跑到銀行想匯款，卡片插入提款機之際，卻巧遇巡邏員警，員警聽見電話傳來中國口音，還有「盜用」、「偵查不公開」等關鍵字，立即霸氣阻止老嫗操作提款機，老嫗當時已經輸入一部分轉帳帳號號碼，再幾秒就會轉出失金，堪稱千鈞一髮。

中市警局一分局民權派出所巡佐盧建勝等3名員警，日前巡經至民權路與五權路口時，發現銀行騎樓下，林姓老嫗手上拿著存簿與提款卡，神情慌張地在自動提款機前徘徊，盧員直覺有異，停車趨近觀察，見到老嫗接聽手機，又上前操作提款機，機警的盧員趕緊上前，聽見電話傳來中國口音，以及「盜用」、「偵查不公開」等關鍵字，立即攔阻老嫗匯款。

老嫗說，她在家中接獲一名自稱是醫院客服人員的女子來電，指她在台大醫院與長庚醫院看診，積欠6萬元醫藥費，再不繳清，醫院將提告並老嫗的扣押退休金，老嫗告訴對方，她並未北上看診，女子答覆說，可能是老嫗健保卡遭人盜用，將轉請「陳警官」跟她連絡。

不久之後，有一位自稱是警官的男子來電，指老嫗涉入刑案，宣稱要給老嫗「在電話中製作筆錄」，並警告老嫗，「偵查不公開」，不能對旁人透漏案情，否則會讓共犯脫逃，惹上更重的刑責，接著指示她到提款機等候行員的指示匯款。

老嫗強調，對方在電話中跟她核對個人身分資料時，全部正確無誤，她才會相信，跑到銀行想匯款，到了銀行提款機旁，她又接獲「行員」電話，指示她操作提款機，幸好遇到員警，她即將把積蓄轉出之際，被警察即時攔阻，若不是警察阻止，帳戶內的退休金就泡湯了。

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