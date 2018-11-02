救災指揮車爭議敗訴 苗縣消防局：將再上訴

苗栗縣消防局把救災指揮車，借調縣長徐耀昌（後座者）當公務車使用，被財政部中區國稅局追討補徵貨物稅40萬餘元，加計罰鍰共80萬餘元。（記者彭健禮攝）

2018-11-02 15:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣消防局把救災指揮車，借調縣長徐耀昌當公務車使用，被財政部中區國稅局追討補徵貨物稅40萬餘元，加計罰鍰共80萬餘元，苗栗縣消防局提起行政訴訟，遭台中高等行政法院判決敗訴。對此，苗栗縣消防局副局長匡夢麟表示，將會再上訴。

判決書指出，苗栗縣政府消防局於2016年元月，透過廠商購入號稱是「奢華旗艦」的Toyota Alphard進口車，排氣量高達3500西西，消防局在車上裝警報器等設備，改裝為救災指揮車，再以「專供消防救災勤務使用」，向財政部賦稅署申請免徵貨物稅40萬4884元，賦稅署核定後，這輛車於3月31日取得牌照，隔天借調為縣長公務車，並將警報器與消防識別標誌全拆除。

《自由時報》於同年5月初接獲讀者爆料，披露救災車挪為縣長徐耀昌座車的爭議，中區國稅局苗栗分局調查屬實，向消防局補徵40萬餘元貨物稅，另以最低「貨物稅條例」等規定，加計1倍罰鍰，共80萬餘元，苗栗縣府消防局提起行政訴訟，聲明撤銷補稅與罰鍰。

苗栗縣消防局也提出16則縣府新聞稿證明，這輛車用於縣長從事災害預防、應變、復原與重建等災害防救相關行程，「專供防救災害使用之餘，兼具公務車使用性質，並未移作他用」，至於警報器與消防識別標誌拆除，是警報器異音、標誌污損，維修時暫時拆下，修妥後已裝回。

台中高等行政法院卻認為，從2016年4月1日到當年的10月20日，約半年時間，這輛車行駛國道高速公路，經過ETC的次數共2451次，其中，苗栗縣境內僅935次，其他縣市高達1516次，顯示這輛車經常性行駛高速公路到苗栗縣轄區之外，可證明「非專供消防救災勤務使用」，而是當作縣長公務車，與免貨物稅的要件「專供公共安全目的使用」不符，判決苗栗消防局敗訴，應繳納80萬餘元貨物稅與罰鍰，可以上訴。

匡夢麟表示，依據災害防救法第9條及第12條規定，縣長為一縣災害防救會報召集人，同時也是一縣災害應變中心的指揮官，統籌全縣平時整備，縣長的身分對全縣救災指揮調度有最重大的責任，依規定配賦地方首長救災指揮車做為交通工具，屬合理範圍。

匡夢麟認為，若照法官見解，縣長搭公務車在外公務，若縣內有突發災害發生，是否縣長得先回消防局，換搭救災指揮車前往，豈非多此一舉，將會上訴，且此情形也非苗栗縣，也會向消防署反映。