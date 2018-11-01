酒駕害死女友冥婚娶她 醉男又撞死孝子被判關6年半

李聖光的愛車撞到車頭全毀（記者吳昇儒翻攝）

2018-11-01 13:03

〔記者吳昇儒／基隆報導〕經營夾娃娃機的店老闆李聖光，曾酒駕闖紅燈害死女友，事後悔恨不已、與家屬和解並冥婚迎娶死者，獲檢察官給予不起訴的寬典，未料事後照樣酒駕，今年1月2日第三度酒駕還逆向開車，駕駛MINI COOPER撞死為了幫助家計從軍的19歲獨子林雲凱。基隆地方法院近日審理終結，依過失致死罪判處有期徒刑6年6月。

檢警調查，李聖光2014年9月曾經酒後駕車被判處有期徒刑3個月，易科罰金執行完畢，卻不知悔改，今年1月2日中午在汐止區某釣蝦場喝了4罐啤酒後，開車回到基隆百福社區內投資的娃娃機店巡視，卻又在路旁超商喝了兩罐啤酒，同日晚間7時50分，開車返家經過工建路時，想超越前車，竟逆向行駛，撞上騎乘機車的林雲凱。

林男被撞之後車子向後滑行約20公尺起火燃燒，林男則當場失去生命跡象，警急送往醫院搶救，但因出血性休克、氣管斷裂、氣胸及多處骨折，傷重不治。

法官審閱資料得知，林男於2008年就曾因為酒駕害死女友，過失致死部分因取得家屬諒解後，檢察官予以職權不起訴處分，另又於2014年再次酒駕，此次已經是第二次酒駕害死人。

法官認為，李男於案發時立刻向家屬下跪道歉，態度尚佳，但已二次酒駕害死人，也因賠償金額差距過大，未能與家屬達成和解，考量後判處李男有期徒刑6年6月，全案仍可上訴。

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