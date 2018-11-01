9年前走私運毒製造「斷點」主謀落網被訴

2018-11-01 10:49

［記者楊政郡／台中報導］巫鉦鉉、蔡志和兩人2009年到中國珠海，與當地人共謀走私K他命（2公斤）來台販售牟利，走私過程中利用許多不知情人士協助，製造許多斷點（許、吳已無罪定讞），讓檢警追查困難，2012年逮捕蔡嫌（判5年2月定讞）、陳嫌（判3年6月定讞），今年再追出幕後主謀巫鉦鉉（在押），依毒品條例等罪起訴。

據檢察官調查，巫、蔡兩人2009年2月到中國珠海，與當地綽號「林大哥」的男子共謀，以夾藏方式（喇叭音箱）共同走私K他命來台販售牟利，巫指派蔡先一步回台負責接貨事宜。

為了製造斷點，蔡找友人陳啟華，讓陳幫忙領包裹，陳也怕被利用，詢問為何巫不自己領？蔡謊稱巫還在飛機上沒空領，陳又問蔡為何不自己去領？蔡也謊稱自己正在忙，蔡又說領到貨後就會給報酬1萬5千元，陳已經猜到裡面是毒品，但仍願意幫忙領貨，被依毒品條例幫助未遂判刑3年6月定讞。

該包裹在同年3月3日在桃園機場入關，被海關人員查獲有異，發現夾藏2064公克K他命，但拿出毒品後恢復原狀、不動聲色，按原定程序由幹員假扮快遞人員，聯繫送貨，而陳為了壯膽，也找許男陪同前往領貨，陳以假名簽收包裹後被逮捕之際，與許男一併被埋伏幹員逮捕，此時正巧蔡嫌來電，詢問領到貨了沒？在員警監控下陳與蔡約定交貨地點。

蔡也相當狡猾，找吳男來當替死鬼，到約定地點後，叫吳男下車拿1萬5千元給陳，然後拿走「喇叭音箱」，此時員警一哄而上逮捕吳男，蔡則開車逃逸無蹤，吳男到案後一問三不知，檢方將許、陳、吳男等起訴，最後吳與許男都被判無罪定讞。

1、2年後才逮捕蔡嫌，事隔9年今年才又逮捕巫嫌，巫嫌到案坦承犯行，檢方依毒品條例等起訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆