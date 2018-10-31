波麗士化身柚子大王變身秀與慶生 共度萬聖節

2018-10-31 21:59

〔記者邱俊福／台北報導〕今天是一年一度的西洋萬聖節，北市警大安分局分局長周煥興為跟警分局本月壽星的慶生會活動結合，豁出去自己化身為柚子大王，跟所有同仁玩起變身秀，相互塗抹化妝，共度佳節，整個活動充滿歡笑，也讓平時工作繁忙的波麗士們獲得紓壓。

活動中，大安分局先進行精采的酒瓶瞬間消失魔術表演，隨後由變裝為護士、巫婆的同仁，向在場的波麗士們臉上塗塗抹抹，隨後分局長周煥興親自全身塗成綠色，扮演起柚子大王串場，逗樂全場，並跟所有本月壽星同仁，歡度慶生會。