驚！廠房躲著長2.5米的「牠」 消防員好緊張

台南永康鹽行一間砂石場旁的廠房昨晚竟出現一條大蟒蛇，嚇得民眾趕緊報案請消防人員前來捕捉。（記者萬于甄翻攝）

2018-10-31 09:18

〔記者萬于甄／台南報導〕台南永康鹽行一間小工廠內昨晚竟有隻長達2.5米的蟒蛇出沒，民眾發現後趕緊報案，鹽行消防分隊前往捕捉時，還需動員2、3名消防員合力，才順利將蟒蛇放入大水桶中帶回，並請相關單位前來處理，就怕大蟒蛇半夜偷溜走。

鹽行消防分隊指出，昨晚獲報某處砂石場旁的工廠內有蛇出沒，抵達現場後才發現是一條大蟒蛇，身體蜷曲躲藏在角落內，初判是外來種的蟒蛇，由於蟒蛇長約2.5米，蛇身最粗的地方可達成人手臂粗，體型相當龐大，趕緊再請人力支援幫忙捕捉。

2、3名消防人員全身著防護裝備小心翼翼接近蟒蛇，趁其不注意時先用雙手壓制頭部，另一人再抓起尾巴，慢慢將牠放進大水桶中，最後再用透氣紗網蓋住，才順利捕獲大蟒蛇，過程中，不僅消防人員相當緊張，蟒蛇也不斷吐信，顯得對環境緊張不安。

事後，鹽行消防分隊也通報相關單位前來帶回，隊員笑說，轄區內較少出現蟒蛇，且和這麼大隻的蟒蛇共處一室，心情也很忐忑，就怕牠半夜偷溜出來，還好動保人員馬上就來接走；有隊員則直呼，可以買樂透了。

鹽行消防分隊提醒，近期時序進入秋天，蛇類為準備冬眠會大量進食而出沒頻繁，民眾務必多加小心，以防遭咬傷。